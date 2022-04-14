KAPSEL (KAPSEL) tokenomics Oppdag viktig innsikt i KAPSEL (KAPSEL), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

KAPSEL (KAPSEL) Informasjon KAPSEL is more than just a cryptocurrency—it’s a movement dedicated to empowering individuals through education, transparency, and impact. Our mission is to educate people about the crypto space, help them avoid scams, and provide opportunities to win and grow within the community. A percentage is allocated to initiatives that support education and charity, creating tangible benefits beyond the blockchain. This week alone, we funded the construction of a clean water well in Africa as part of our Clean Water project, providing life-saving resources to those in need. KAPSEL combines innovation and purpose, proving that crypto can be a force for good. Offisiell nettside: https://kapselcrypto.com/ Teknisk dokument: https://kapselcrypto.com/roadmap/whitepaper Kjøp KAPSEL nå!

KAPSEL (KAPSEL) Tokenomics og prisanalyse
Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for KAPSEL (KAPSEL), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk.

Markedsverdi: $ 7.24K
Total forsyning: $ 966.93M
Sirkulerende forsyning: $ 966.93M
FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 7.24K
All-time high: $ 0.00569008
All-Time Low: $ 0
Nåværende pris: $ 0

KAPSEL (KAPSEL) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak KAPSEL (KAPSEL) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet KAPSEL tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange KAPSEL tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår KAPSELs tokenomics, kan du utforske KAPSEL tokenets livepris!

KAPSEL prisforutsigelse Vil du vite hvor KAPSEL kan være på vei? Vår KAPSEL prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se KAPSEL tokenets prisforutsigelse nå!

