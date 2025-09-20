KAPSEL (KAPSEL) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.00569008$ 0.00569008 $ 0.00569008 Laveste pris $ 0.00000345$ 0.00000345 $ 0.00000345 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -- Prisendring (7D) +3.98% Prisendring (7D) +3.98%

KAPSEL (KAPSEL) sanntidsprisen er $0.00000777. I løpet av de siste 24 timene har KAPSEL blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til KAPSEL er $ 0.00569008, mens den rekordlave prisen er $ 0.00000345.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har KAPSEL endret seg med -- i løpet av den siste timen, -- over 24 timer og +3.98% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

KAPSEL (KAPSEL) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 7.51K$ 7.51K $ 7.51K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 7.51K$ 7.51K $ 7.51K Opplagsforsyning 967.00M 967.00M 967.00M Total forsyning 967,004,172.377446 967,004,172.377446 967,004,172.377446

Nåværende markedsverdi på KAPSEL er $ 7.51K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på KAPSEL er 967.00M, med en total tilgang på 967004172.377446. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 7.51K.