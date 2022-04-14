Kapi Plara (KAPI) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Kapi Plara (KAPI), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Kapi Plara (KAPI) Informasjon Kapi is a meme coin centered around the character "Kapiplara," a fun and relatable capybara figure. The project thrives on a narrative of friendship and collaboration, as it's tied closely to Moodeng, with both existing in the same playful "zoo" ecosystem. Kapi purpose is to bring together a community that loves lighthearted fun, meme culture, and shared experiences, without overcomplicating the focus with technicalities. Offisiell nettside: https://kapionsol.fun/

Kapi Plara (KAPI) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Kapi Plara (KAPI), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 14.94K $ 14.94K $ 14.94K Total forsyning: $ 996.93M $ 996.93M $ 996.93M Sirkulerende forsyning: $ 996.93M $ 996.93M $ 996.93M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 14.94K $ 14.94K $ 14.94K All-time high: $ 0.0019153 $ 0.0019153 $ 0.0019153 All-Time Low: $ 0.00000588 $ 0.00000588 $ 0.00000588 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om Kapi Plara (KAPI) pris

Kapi Plara (KAPI) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Kapi Plara (KAPI) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet KAPI tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange KAPI tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår KAPIs tokenomics, kan du utforske KAPI tokenets livepris!

