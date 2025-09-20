Dagens Kapi Plara livepris er 0 USD. Spor prisoppdateringer for KAPI til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk KAPI pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Kapi Plara livepris er 0 USD. Spor prisoppdateringer for KAPI til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk KAPI pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Kapi Plara Logo

Kapi Plara Pris (KAPI)

Ikke oppført

1 KAPI til USD livepris:

--
----
0.00%1D
Disse tokendataene er hentet fra tredjeparter. MEXC fungerer utelukkende som en informasjonsaggregator. Utforsk andre noterte tokens på MEXC Spot-markedet!
Kapi Plara (KAPI) Live prisdiagram
Kapi Plara (KAPI) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0
$ 0$ 0
24 timer lav
$ 0
$ 0$ 0
24 timer høy

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.0019153
$ 0.0019153$ 0.0019153

$ 0
$ 0$ 0

--

--

+17.18%

+17.18%

Kapi Plara (KAPI) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har KAPI blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til KAPI er $ 0.0019153, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har KAPI endret seg med -- i løpet av den siste timen, -- over 24 timer og +17.18% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Kapi Plara (KAPI) Markedsinformasjon

$ 14.94K
$ 14.94K$ 14.94K

--
----

$ 14.94K
$ 14.94K$ 14.94K

996.93M
996.93M 996.93M

996,934,681.841991
996,934,681.841991 996,934,681.841991

Nåværende markedsverdi på Kapi Plara er $ 14.94K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på KAPI er 996.93M, med en total tilgang på 996934681.841991. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 14.94K.

Kapi Plara (KAPI) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Kapi Plara til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Kapi Plara til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Kapi Plara til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Kapi Plara til USD ble $ 0.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0--
30 dager$ 0+47.19%
60 dager$ 0+55.58%
90 dager$ 0--

Hva er Kapi Plara (KAPI)

Kapi is a meme coin centered around the character "Kapiplara," a fun and relatable capybara figure. The project thrives on a narrative of friendship and collaboration, as it’s tied closely to Moodeng, with both existing in the same playful "zoo" ecosystem. Kapi purpose is to bring together a community that loves lighthearted fun, meme culture, and shared experiences, without overcomplicating the focus with technicalities.

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

Kapi Plara (KAPI) Ressurs

Offisiell nettside

Kapi Plara Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Kapi Plara (KAPI) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Kapi Plara (KAPI) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Kapi Plara.

Sjekk Kapi Plaraprisprognosen nå!

KAPI til lokale valutaer

Kapi Plara (KAPI) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Kapi Plara (KAPI) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om KAPI tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Kapi Plara (KAPI)

Hvor mye er Kapi Plara (KAPI) verdt i dag?
Live KAPI prisen i USD er 0 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende KAPI-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på KAPI til USD er $ 0. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Kapi Plara?
Markedsverdien for KAPI er $ 14.94K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av KAPI?
Den sirkulerende forsyningen av KAPI er 996.93M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forKAPI ?
KAPI oppnådde en ATH-pris på 0.0019153 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på KAPI?
KAPI så en ATL-pris på 0 USD.
Hva er handelsvolumet til KAPI?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for KAPI er -- USD.
Vil KAPI gå høyere i år?
KAPI kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut KAPI prisprognosen for en mer grundig analyse.
Kapi Plara (KAPI) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-20 15:35:00Bransjeoppdateringer
U.S. Spot Bitcoin ETFs See Net Inflows of $222.6 Million Yesterday
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.