Kapi Plara (KAPI) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.0019153$ 0.0019153 $ 0.0019153 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -- Prisendring (7D) +17.18% Prisendring (7D) +17.18%

Kapi Plara (KAPI) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har KAPI blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til KAPI er $ 0.0019153, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har KAPI endret seg med -- i løpet av den siste timen, -- over 24 timer og +17.18% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Kapi Plara (KAPI) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 14.94K$ 14.94K $ 14.94K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 14.94K$ 14.94K $ 14.94K Opplagsforsyning 996.93M 996.93M 996.93M Total forsyning 996,934,681.841991 996,934,681.841991 996,934,681.841991

Nåværende markedsverdi på Kapi Plara er $ 14.94K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på KAPI er 996.93M, med en total tilgang på 996934681.841991. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 14.94K.