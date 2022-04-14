KanzzAI (KAAI) tokenomics Oppdag viktig innsikt i KanzzAI (KAAI), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

KanzzAI (KAAI) Informasjon KanzzAI is an AI-driven ecosystem that merges artificial intelligence with blockchain technology to deliver innovative tools and services. The platform allows users to create custom AI chatbots and agents, automate tasks, analyze data, and engage with audiences across various channels. KanzzAI aims to simplify AI adoption by providing intuitive solutions for businesses, developers, and individuals, making advanced AI technology more accessible and impactful. Its ecosystem also includes a terminal for managing AI tools, staking, and revenue-sharing opportunities in $ETH and $TAO, empowering users to earn while building with AI. Offisiell nettside: https://www.kanzzai.com/ Teknisk dokument: https://docs.kanzzai.com/ Kjøp KAAI nå!

KanzzAI (KAAI) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for KanzzAI (KAAI), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 48.20K $ 48.20K $ 48.20K Total forsyning: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Sirkulerende forsyning: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 48.20K $ 48.20K $ 48.20K All-time high: $ 0.28569 $ 0.28569 $ 0.28569 All-Time Low: $ 0.00014493 $ 0.00014493 $ 0.00014493 Nåværende pris: $ 0.00048198 $ 0.00048198 $ 0.00048198 Lær mer om KanzzAI (KAAI) pris

KanzzAI (KAAI) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak KanzzAI (KAAI) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet KAAI tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange KAAI tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår KAAIs tokenomics, kan du utforske KAAI tokenets livepris!

