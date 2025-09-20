Dagens KanzzAI livepris er 0 USD. Spor prisoppdateringer for KAAI til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk KAAI pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens KanzzAI livepris er 0 USD. Spor prisoppdateringer for KAAI til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk KAAI pristrenden enkelt hos MEXC nå.

1 KAAI til USD livepris:

$0.00048198
$0.00048198$0.00048198
0.00%1D
USD
KanzzAI (KAAI) Live prisdiagram
KanzzAI (KAAI) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0
$ 0$ 0
24 timer lav
$ 0
$ 0$ 0
24 timer høy

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.28569
$ 0.28569$ 0.28569

$ 0
$ 0$ 0

--

--

-3.51%

-3.51%

KanzzAI (KAAI) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har KAAI blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til KAAI er $ 0.28569, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har KAAI endret seg med -- i løpet av den siste timen, -- over 24 timer og -3.51% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

KanzzAI (KAAI) Markedsinformasjon

$ 48.20K
$ 48.20K$ 48.20K

--
----

$ 48.20K
$ 48.20K$ 48.20K

100.00M
100.00M 100.00M

100,000,000.0
100,000,000.0 100,000,000.0

Nåværende markedsverdi på KanzzAI er $ 48.20K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på KAAI er 100.00M, med en total tilgang på 100000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 48.20K.

KanzzAI (KAAI) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på KanzzAI til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på KanzzAI til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på KanzzAI til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på KanzzAI til USD ble $ 0.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0--
30 dager$ 0-1.79%
60 dager$ 0+25.09%
90 dager$ 0--

Hva er KanzzAI (KAAI)

KanzzAI is an AI-driven ecosystem that merges artificial intelligence with blockchain technology to deliver innovative tools and services. The platform allows users to create custom AI chatbots and agents, automate tasks, analyze data, and engage with audiences across various channels. KanzzAI aims to simplify AI adoption by providing intuitive solutions for businesses, developers, and individuals, making advanced AI technology more accessible and impactful. Its ecosystem also includes a terminal for managing AI tools, staking, and revenue-sharing opportunities in $ETH and $TAO, empowering users to earn while building with AI.

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

KanzzAI (KAAI) Ressurs

Hvitbok
Offisiell nettside

KanzzAI Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil KanzzAI (KAAI) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine KanzzAI (KAAI) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for KanzzAI.

Sjekk KanzzAIprisprognosen nå!

KAAI til lokale valutaer

KanzzAI (KAAI) tokenomics

Å forstå tokenomics bak KanzzAI (KAAI) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om KAAI tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om KanzzAI (KAAI)

Hvor mye er KanzzAI (KAAI) verdt i dag?
Live KAAI prisen i USD er 0 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende KAAI-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på KAAI til USD er $ 0. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for KanzzAI?
Markedsverdien for KAAI er $ 48.20K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av KAAI?
Den sirkulerende forsyningen av KAAI er 100.00M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forKAAI ?
KAAI oppnådde en ATH-pris på 0.28569 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på KAAI?
KAAI så en ATL-pris på 0 USD.
Hva er handelsvolumet til KAAI?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for KAAI er -- USD.
Vil KAAI gå høyere i år?
KAAI kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut KAAI prisprognosen for en mer grundig analyse.
Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.