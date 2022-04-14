KANSTAR ($KANSTAR) tokenomics Oppdag viktig innsikt i KANSTAR ($KANSTAR), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

KANSTAR ($KANSTAR) Informasjon The Kanstar project is a comprehensive ecosystem built on the Ronin Network, centered around Kanstar NFTs and the $KANSTAR token. It aims to create a seamless integration between digital collectibles, real-world merchandise, gaming experiences, and blockchain education. The project leverages NFTs not only as digital assets but also as keys to a wide range of utilities and experiences, thus enriching the community's engagement and providing ongoing value to token holders. Offisiell nettside: https://x.com/KanstarWorld Kjøp $KANSTAR nå!

KANSTAR ($KANSTAR) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for KANSTAR ($KANSTAR), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 101.73K $ 101.73K $ 101.73K Total forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Sirkulerende forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 101.73K $ 101.73K $ 101.73K All-time high: $ 0 $ 0 $ 0 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0.00010163 $ 0.00010163 $ 0.00010163 Lær mer om KANSTAR ($KANSTAR) pris

KANSTAR ($KANSTAR) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak KANSTAR ($KANSTAR) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet $KANSTAR tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange $KANSTAR tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår $KANSTARs tokenomics, kan du utforske $KANSTAR tokenets livepris!

$KANSTAR prisforutsigelse Vil du vite hvor $KANSTAR kan være på vei? Vår $KANSTAR prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv.

