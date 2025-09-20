Kangal (KANGAL) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00000128 $ 0.00000128 $ 0.00000128 24 timer lav $ 0.00000234 $ 0.00000234 $ 0.00000234 24 timer høy 24 timer lav $ 0.00000128$ 0.00000128 $ 0.00000128 24 timer høy $ 0.00000234$ 0.00000234 $ 0.00000234 All Time High $ 0.00028461$ 0.00028461 $ 0.00028461 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) +80.87% Prisendring (7D) +101.96% Prisendring (7D) +101.96%

Kangal (KANGAL) sanntidsprisen er $0.00000234. I løpet av de siste 24 timene har KANGAL blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00000128 og et toppnivå på $ 0.00000234, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til KANGAL er $ 0.00028461, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har KANGAL endret seg med -- i løpet av den siste timen, +80.87% over 24 timer og +101.96% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Kangal (KANGAL) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 233.87K$ 233.87K $ 233.87K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 233.87K$ 233.87K $ 233.87K Opplagsforsyning 100.00B 100.00B 100.00B Total forsyning 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Kangal er $ 233.87K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på KANGAL er 100.00B, med en total tilgang på 100000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 233.87K.