Kangal (KANGAL) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 17:15:02 (UTC+8)

Kangal (KANGAL) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.00000128
$ 0.00000128$ 0.00000128
24 timer lav
$ 0.00000234
$ 0.00000234$ 0.00000234
24 timer høy

$ 0.00000128
$ 0.00000128$ 0.00000128

$ 0.00000234
$ 0.00000234$ 0.00000234

$ 0.00028461
$ 0.00028461$ 0.00028461

$ 0
$ 0$ 0

+80.87%

+101.96%

+101.96%

Kangal (KANGAL) sanntidsprisen er $0.00000234. I løpet av de siste 24 timene har KANGAL blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00000128 og et toppnivå på $ 0.00000234, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til KANGAL er $ 0.00028461, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har KANGAL endret seg med -- i løpet av den siste timen, +80.87% over 24 timer og +101.96% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Kangal (KANGAL) Markedsinformasjon

$ 233.87K
$ 233.87K$ 233.87K

$ 233.87K
$ 233.87K$ 233.87K

100.00B
100.00B 100.00B

100,000,000,000.0
100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Kangal er $ 233.87K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på KANGAL er 100.00B, med en total tilgang på 100000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 233.87K.

Kangal (KANGAL) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Kangal til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Kangal til USD ble $ -0.0000001833.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Kangal til USD ble $ +0.0000034099.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Kangal til USD ble $ +0.0000015458188000154419.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0+80.87%
30 dager$ -0.0000001833-7.83%
60 dager$ +0.0000034099+145.73%
90 dager$ +0.0000015458188000154419+194.64%

Hva er Kangal (KANGAL)

KANGAL is the governance and value token of the Kangal dApps ecosystem. KANGAL holders are the stakeholders of the Kangal DAO and can create and vote on proposals that shape up the future of the project. KANGAL staking will be the only way to mint the utility token $TEAK which will power the dApps ecosystem that will start with decentralized applications built by the core team and eventually the platform will turn into a dAppStore where other developers, teams, or companies will be able to submit and publish their dApps. One of the first dApps of the platform will be an NFT drops platform which will eventually turn into a full-fledged NFT marketplace.

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

Kangal (KANGAL) Ressurs

Offisiell nettside

Kangal Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Kangal (KANGAL) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Kangal (KANGAL) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Kangal.

Sjekk Kangalprisprognosen nå!

KANGAL til lokale valutaer

Kangal (KANGAL) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Kangal (KANGAL) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om KANGAL tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Kangal (KANGAL)

Hvor mye er Kangal (KANGAL) verdt i dag?
Live KANGAL prisen i USD er 0.00000234 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende KANGAL-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på KANGAL til USD er $ 0.00000234. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Kangal?
Markedsverdien for KANGAL er $ 233.87K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av KANGAL?
Den sirkulerende forsyningen av KANGAL er 100.00B USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forKANGAL ?
KANGAL oppnådde en ATH-pris på 0.00028461 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på KANGAL?
KANGAL så en ATL-pris på 0 USD.
Hva er handelsvolumet til KANGAL?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for KANGAL er -- USD.
Vil KANGAL gå høyere i år?
KANGAL kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut KANGAL prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 17:15:02 (UTC+8)

