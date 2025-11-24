KAME pris i dag

Sanntids KAME (KAME) pris i dag er $ 0.00000995, med en 0.93% endring de siste 24 timene. Nåværende KAME til USD konverteringssats er $ 0.00000995 per KAME.

KAME rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 9,449.74, med en sirkulerende forsyning på 949.87M KAME. I løpet av de siste 24 timene KAME har den blitt handlet mellom $ 0.00000982(laveste) og $ 0.00001017 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.00012999, mens tidenes laveste notering var $ 0.00000886.

Kortsiktig har KAME beveget seg +0.87% i løpet av den siste timen og -9.43% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

KAME (KAME) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 9.45K$ 9.45K $ 9.45K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 9.95K$ 9.95K $ 9.95K Opplagsforsyning 949.87M 949.87M 949.87M Total forsyning 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

