Kamabla (KAMABLA) Informasjon Kamabla Coin is a meme coin designed to capitalize on the immense buzz surrounding the 2024 U.S. presidential elections. Inspired by the viral nickname “Kamabla,” coined by Donald Trump for Kamala Harris, the project taps into the cultural zeitgeist to create a community-driven cryptocurrency. Kamabla Coin is not just a token; it’s a movement where humor, politics, and cryptocurrency intersect. Vision: Our vision is to provide a fun, engaging, and unique crypto experience, combining the world of memes, politics, and the decentralized economy. KAMBLA Coin seeks to become a leading meme coin by utilizing the excitement surrounding the U.S. elections and encouraging community engagement. Offisiell nettside: https://kamablacoin.com/ Teknisk dokument: https://kamablacoin.com/white-paper/ Kjøp KAMABLA nå!

Kamabla (KAMABLA) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Kamabla (KAMABLA), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 34.01K $ 34.01K $ 34.01K Total forsyning: $ 877.63M $ 877.63M $ 877.63M Sirkulerende forsyning: $ 877.63M $ 877.63M $ 877.63M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 34.01K $ 34.01K $ 34.01K All-time high: $ 0.00170002 $ 0.00170002 $ 0.00170002 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om Kamabla (KAMABLA) pris

Kamabla (KAMABLA) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Kamabla (KAMABLA) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet KAMABLA tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange KAMABLA tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår KAMABLAs tokenomics, kan du utforske KAMABLA tokenets livepris!

