Kamabla (KAMABLA) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.00170002$ 0.00170002 $ 0.00170002 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -0.36% Prisendring (1D) -1.91% Prisendring (7D) -2.24% Prisendring (7D) -2.24%

Kamabla (KAMABLA) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har KAMABLA blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til KAMABLA er $ 0.00170002, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har KAMABLA endret seg med -0.36% i løpet av den siste timen, -1.91% over 24 timer og -2.24% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Kamabla (KAMABLA) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 36.19K$ 36.19K $ 36.19K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 36.19K$ 36.19K $ 36.19K Opplagsforsyning 877.63M 877.63M 877.63M Total forsyning 877,628,800.8332018 877,628,800.8332018 877,628,800.8332018

Nåværende markedsverdi på Kamabla er $ 36.19K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på KAMABLA er 877.63M, med en total tilgang på 877628800.8332018. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 36.19K.