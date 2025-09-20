Kalao (KLO) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 24 timer lav $ 0 24 timer høy All Time High $ 1.84 Laveste pris $ 0 Prisendring (1H) -3.92% Prisendring (1D) -0.69% Prisendring (7D) +13.28%

Kalao (KLO) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har KLO blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til KLO er $ 1.84, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har KLO endret seg med -3.92% i løpet av den siste timen, -0.69% over 24 timer og +13.28% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Kalao (KLO) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 89.40K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 306.83K Opplagsforsyning 145.68M Total forsyning 500,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Kalao er $ 89.40K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på KLO er 145.68M, med en total tilgang på 500000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 306.83K.