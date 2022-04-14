Kakaxa (KAKAXA) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Kakaxa (KAKAXA), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Kakaxa (KAKAXA) Informasjon $KAKAXA - the most true memecoin with the most fundamental 💩 While others are trying to hype by copying famous memes, we decided to show the key ingredient of absolutely every shitcoin. So if you're ready to make some money on kakaha, hit up the presale. 📍 Min. 25 TON. 📍 500 TON. Anything above 500 TON will be irrevocably sent to the liquidity pool. $KAKAXA - the most true memecoin with the most fundamental 💩 While others are trying to hype by copying famous memes, we decided to show the key ingredient of absolutely every shitcoin. So if you're ready to make some money on kakaha, hit up the presale. 📍 Min. 25 TON. 📍 500 TON. Anything above 500 TON will be irrevocably sent to the liquidity pool. How much are you willing to believe in shit? Up to 100k TON: 100% TGE. 100k - 200k TON+: 25% TGE + vesting for 4 weeks. ‼️ Only from non-custodial wallets (TonKeeper etc). Tones from CEX type exchanges(Binance, Bybit, etc) - will be refunded back. Tokenomics: Liquidity pool- 20% Presale- 35% Marketing & airdrop-15% team- 10% Holders reward- 10% CEX- 10% You're probably thinking why some kakaxa has tokenomics? You're about to find out😏 While others are trying to hype by copying famous memes, we decided to show the key ingredient of absolutely every shitcoin. So if you're ready to make some money on kakaha, hit up the presale. 📍 Min. 25 TON. 📍 500 TON. Anything above 500 TON will be irrevocably sent to the liquidity pool. How much are you willing to believe in shit? Up to 100k TON: 100% TGE. 100k - 200k TON+: 25% TGE + vesting for 4 weeks. ‼️ Only from non-custodial wallets (TonKeeper etc). Tones from CEX type exchanges(Binance, Bybit, etc) - will be refunded back. Tokenomics: Liquidity pool- 20% Presale- 35% Marketing & airdrop-15% team- 10% Holders reward- 10% CEX- 10% You're probably thinking why some kakaxa has tokenomics? You're about Offisiell nettside: https://kakaxa.com/eng Kjøp KAKAXA nå!

Kakaxa (KAKAXA) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Kakaxa (KAKAXA), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 54.89K $ 54.89K $ 54.89K Total forsyning: $ 99.42M $ 99.42M $ 99.42M Sirkulerende forsyning: $ 99.42M $ 99.42M $ 99.42M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 54.89K $ 54.89K $ 54.89K All-time high: $ 0.314659 $ 0.314659 $ 0.314659 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0.00055208 $ 0.00055208 $ 0.00055208 Lær mer om Kakaxa (KAKAXA) pris

Kakaxa (KAKAXA) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Kakaxa (KAKAXA) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet KAKAXA tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange KAKAXA tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår KAKAXAs tokenomics, kan du utforske KAKAXA tokenets livepris!

KAKAXA prisforutsigelse Vil du vite hvor KAKAXA kan være på vei? Vår KAKAXA prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se KAKAXA tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!