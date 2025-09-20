Kakaxa (KAKAXA) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.314659$ 0.314659 $ 0.314659 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -0.26% Prisendring (1D) -2.88% Prisendring (7D) -5.92% Prisendring (7D) -5.92%

Kakaxa (KAKAXA) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har KAKAXA blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til KAKAXA er $ 0.314659, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har KAKAXA endret seg med -0.26% i løpet av den siste timen, -2.88% over 24 timer og -5.92% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Kakaxa (KAKAXA) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 60.95K$ 60.95K $ 60.95K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 60.95K$ 60.95K $ 60.95K Opplagsforsyning 99.42M 99.42M 99.42M Total forsyning 99,415,059.99 99,415,059.99 99,415,059.99

