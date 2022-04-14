KAKA the cat (KAKA) tokenomics Oppdag viktig innsikt i KAKA the cat (KAKA), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

KAKA the cat (KAKA) Informasjon A Purr-fect Blend of Tech and Fun At its core, $KAKA is more than just a meme coin. It’s an innovative platform built on the $SUI network, leveraging the power of blockchain to connect communities while delivering entertainment and value. What sets $KAKA apart is its integration of an AI-powered agent, KAKA X, which focuses on delivering the latest news and updates from the SUI ecosystem. From crypto trends to viral moments, KAKA X ensures you stay informed while having fun. Offisiell nettside: https://suiai.io/ Kjøp KAKA nå!

KAKA the cat (KAKA) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for KAKA the cat (KAKA), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 5.13K $ 5.13K $ 5.13K Total forsyning: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Sirkulerende forsyning: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 5.13K $ 5.13K $ 5.13K All-time high: $ 0 $ 0 $ 0 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om KAKA the cat (KAKA) pris

KAKA the cat (KAKA) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak KAKA the cat (KAKA) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet KAKA tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange KAKA tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår KAKAs tokenomics, kan du utforske KAKA tokenets livepris!

KAKA prisforutsigelse Vil du vite hvor KAKA kan være på vei? Vår KAKA prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se KAKA tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!