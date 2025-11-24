Kai Ken pris i dag

Sanntids Kai Ken (KAI) pris i dag er --, med en 0.04% endring de siste 24 timene. Nåværende KAI til USD konverteringssats er -- per KAI.

Kai Ken rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 295,788, med en sirkulerende forsyning på 420.69T KAI. I løpet av de siste 24 timene KAI har den blitt handlet mellom $ 0(laveste) og $ 0 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0, mens tidenes laveste notering var $ 0.

Kortsiktig har KAI beveget seg +1.82% i løpet av den siste timen og -24.12% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

Kai Ken (KAI) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 295.79K$ 295.79K $ 295.79K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 295.79K$ 295.79K $ 295.79K Opplagsforsyning 420.69T 420.69T 420.69T Total forsyning 420,690,000,000,000.0 420,690,000,000,000.0 420,690,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Kai Ken er $ 295.79K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på KAI er 420.69T, med en total tilgang på 420690000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 295.79K.