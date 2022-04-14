Kaga No Fuuka Go Sapporo Kagasou (ESTEE) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Kaga No Fuuka Go Sapporo Kagasou (ESTEE), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Kaga No Fuuka Go Sapporo Kagasou (ESTEE) Informasjon Kaga No Fuuka Go Sapporo Kagasou. The real name of Shib. Estee is a meme coin without any inherent value or the promise of financial gain. The coin is purely for entertainment and serves no practical purpose. Estee token is a tribute to a beloved meme that is widely known and cherished. We aim to reach more investors with a strong and growth-oriented vision in the ever-growing ''meme category''. Offisiell nettside: https://kaganofuuka.vip/ Kjøp ESTEE nå!

Kaga No Fuuka Go Sapporo Kagasou (ESTEE) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Kaga No Fuuka Go Sapporo Kagasou (ESTEE), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 25.03K $ 25.03K $ 25.03K Total forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Sirkulerende forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 25.03K $ 25.03K $ 25.03K All-time high: $ 0.00316144 $ 0.00316144 $ 0.00316144 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om Kaga No Fuuka Go Sapporo Kagasou (ESTEE) pris

Kaga No Fuuka Go Sapporo Kagasou (ESTEE) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Kaga No Fuuka Go Sapporo Kagasou (ESTEE) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet ESTEE tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange ESTEE tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår ESTEEs tokenomics, kan du utforske ESTEE tokenets livepris!

