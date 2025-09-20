Kaga No Fuuka Go Sapporo Kagasou (ESTEE) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 24 timer lav $ 0 24 timer høy All Time High $ 0.00316144 Laveste pris $ 0.00000553 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -- Prisendring (7D) -1.01%

Kaga No Fuuka Go Sapporo Kagasou (ESTEE) sanntidsprisen er $0.00002532. I løpet av de siste 24 timene har ESTEE blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til ESTEE er $ 0.00316144, mens den rekordlave prisen er $ 0.00000553.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har ESTEE endret seg med -- i løpet av den siste timen, -- over 24 timer og -1.01% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Kaga No Fuuka Go Sapporo Kagasou (ESTEE) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 25.32K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 25.32K Opplagsforsyning 1.00B Total forsyning 1,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Kaga No Fuuka Go Sapporo Kagasou er $ 25.32K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på ESTEE er 1.00B, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 25.32K.