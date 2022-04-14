Kafenio Coin (KFN) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Kafenio Coin (KFN), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Kafenio Coin (KFN) Informasjon Kafenio Coin is a PoS coin and masternode coin. PoS/Staking allows holders of KFN to earn reward coins simply by holding a number of KAFENIO coins (to stake) in their wallet, or create KFN masternode to get stable reward. Our project has developed from a project with the community until now We accept orders for making coin blockchain for anyone who wants to have their own coin with their own name! Users can pay using their KFN coins, or USDT. Coffee and friends, coffee and work, coffee and snacks, coffee to go and NOW coffee to digitally trade called KAFENIO Offisiell nettside: https://kafeniocoin.com/ Kjøp KFN nå!

Kafenio Coin (KFN) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Kafenio Coin (KFN), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 6.34K $ 6.34K $ 6.34K Total forsyning: $ 58.17M $ 58.17M $ 58.17M Sirkulerende forsyning: $ 55.18M $ 55.18M $ 55.18M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 6.69K $ 6.69K $ 6.69K All-time high: $ 0.00432979 $ 0.00432979 $ 0.00432979 All-Time Low: $ 0.00001999 $ 0.00001999 $ 0.00001999 Nåværende pris: $ 0.00011495 $ 0.00011495 $ 0.00011495 Lær mer om Kafenio Coin (KFN) pris

Kafenio Coin (KFN) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Kafenio Coin (KFN) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet KFN tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange KFN tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår KFNs tokenomics, kan du utforske KFN tokenets livepris!

