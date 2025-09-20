Dagens Kafenio Coin livepris er 0 USD. Spor prisoppdateringer for KFN til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk KFN pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Kafenio Coin livepris er 0 USD. Spor prisoppdateringer for KFN til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk KFN pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Kafenio Coin Pris (KFN)

$0.00011495
Kafenio Coin (KFN) Live prisdiagram
Kafenio Coin (KFN) Prisinformasjon (USD)

$ 0
$ 0
$ 0
$ 0
$ 0.00432979
$ 0
Kafenio Coin (KFN) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har KFN blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til KFN er $ 0.00432979, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har KFN endret seg med -- i løpet av den siste timen, -- over 24 timer og +0.33% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Kafenio Coin (KFN) Markedsinformasjon

$ 6.34K$ 6.34K

--
$ 6.69K
55.18M
58,173,669.7011062
Nåværende markedsverdi på Kafenio Coin er $ 6.34K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på KFN er 55.18M, med en total tilgang på 58173669.7011062. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 6.69K.

Kafenio Coin (KFN) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Kafenio Coin til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Kafenio Coin til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Kafenio Coin til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Kafenio Coin til USD ble $ 0.

I dag$ 0--
30 dager$ 0-5.57%
60 dager$ 0+17.76%
90 dager$ 0--

Hva er Kafenio Coin (KFN)

Kafenio Coin is a PoS coin and masternode coin. PoS/Staking allows holders of KFN to earn reward coins simply by holding a number of KAFENIO coins (to stake) in their wallet, or create KFN masternode to get stable reward. Our project has developed from a project with the community until now We accept orders for making coin blockchain for anyone who wants to have their own coin with their own name! Users can pay using their KFN coins, or USDT. Coffee and friends, coffee and work, coffee and snacks, coffee to go and NOW coffee to digitally trade called KAFENIO

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

Kafenio Coin Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Kafenio Coin (KFN) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Kafenio Coin (KFN) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Kafenio Coin.

Sjekk Kafenio Coinprisprognosen nå!

KFN til lokale valutaer

Kafenio Coin (KFN) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Kafenio Coin (KFN) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om KFN tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Kafenio Coin (KFN)

Hvor mye er Kafenio Coin (KFN) verdt i dag?
Live KFN prisen i USD er 0 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende KFN-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på KFN til USD er $ 0. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Kafenio Coin?
Markedsverdien for KFN er $ 6.34K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av KFN?
Den sirkulerende forsyningen av KFN er 55.18M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forKFN ?
KFN oppnådde en ATH-pris på 0.00432979 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på KFN?
KFN så en ATL-pris på 0 USD.
Hva er handelsvolumet til KFN?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for KFN er -- USD.
Vil KFN gå høyere i år?
KFN kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut KFN prisprognosen for en mer grundig analyse.
