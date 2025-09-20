Kafenio Coin (KFN) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.00432979$ 0.00432979 $ 0.00432979 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -- Prisendring (7D) +0.33% Prisendring (7D) +0.33%

Kafenio Coin (KFN) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har KFN blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til KFN er $ 0.00432979, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har KFN endret seg med -- i løpet av den siste timen, -- over 24 timer og +0.33% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Kafenio Coin (KFN) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 6.34K$ 6.34K $ 6.34K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 6.69K$ 6.69K $ 6.69K Opplagsforsyning 55.18M 55.18M 55.18M Total forsyning 58,173,669.7011062 58,173,669.7011062 58,173,669.7011062

Nåværende markedsverdi på Kafenio Coin er $ 6.34K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på KFN er 55.18M, med en total tilgang på 58173669.7011062. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 6.69K.