Kabosu on SOL (KABOSU) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Kabosu on SOL (KABOSU), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Kabosu on SOL (KABOSU) Informasjon Kabosu, a Shiba Inu, became an internet sensation with her distinctive expression, inspiring the "Doge" meme and the creation of Dogecoin. Adopted by Atsuko Sato in 2010, Kabosu's image spread rapidly online, leading to Dogecoin's rise as a popular cryptocurrency in 2013. Despite her fame, Kabosu lived a quiet life with Sato. Her recent passing has been met with global tributes, highlighting her impact on pop culture and digital currency. Offisiell nettside: https://www.kabosu.love/ Kjøp KABOSU nå!

Kabosu on SOL (KABOSU) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Kabosu on SOL (KABOSU), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 68.63K $ 68.63K $ 68.63K Total forsyning: $ 1000.00M $ 1000.00M $ 1000.00M Sirkulerende forsyning: $ 1000.00M $ 1000.00M $ 1000.00M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 68.63K $ 68.63K $ 68.63K All-time high: $ 0.00153192 $ 0.00153192 $ 0.00153192 All-Time Low: $ 0.00003357 $ 0.00003357 $ 0.00003357 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om Kabosu on SOL (KABOSU) pris

Kabosu on SOL (KABOSU) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Kabosu on SOL (KABOSU) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet KABOSU tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange KABOSU tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår KABOSUs tokenomics, kan du utforske KABOSU tokenets livepris!

KABOSU prisforutsigelse Vil du vite hvor KABOSU kan være på vei? Vår KABOSU prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se KABOSU tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!