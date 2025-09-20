Kabosu on SOL (KABOSU) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.00153192$ 0.00153192 $ 0.00153192 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -1.04% Prisendring (1D) -9.22% Prisendring (7D) -14.74% Prisendring (7D) -14.74%

Kabosu on SOL (KABOSU) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har KABOSU blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til KABOSU er $ 0.00153192, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har KABOSU endret seg med -1.04% i løpet av den siste timen, -9.22% over 24 timer og -14.74% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Kabosu on SOL (KABOSU) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 74.82K$ 74.82K $ 74.82K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 74.82K$ 74.82K $ 74.82K Opplagsforsyning 1000.00M 1000.00M 1000.00M Total forsyning 999,999,225.0 999,999,225.0 999,999,225.0

Nåværende markedsverdi på Kabosu on SOL er $ 74.82K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på KABOSU er 1000.00M, med en total tilgang på 999999225.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 74.82K.