Kabosu ERC20 (KABOSU) Informasjon Kabosu, The Dogecoin Dog. Making Memes Great Again. Kabosu embodies the original meme coin spirit — the energy, humor, and community that started it all. There’s no better way to recapture the magic and joy of meme coins than with the very symbol that sparked this entire phenomenon. The legendary dog, the original meme, the face recognized by millions around the globe — Kabosu is the perfect icon to lead Ethereum back to fun. It is symbolic to us all, and has impacted so many of our lives. It is universally understood, as all good memes should be. Offisiell nettside: https://kabosu.com/ Teknisk dokument: https://realshibadoge.medium.com/reviving-fun-on-ethereum-with-kabosu-a-meme-token-experiment-9c1df3d9d78b Kjøp KABOSU nå!

Kabosu ERC20 (KABOSU) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Kabosu ERC20 (KABOSU), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 657.27K $ 657.27K $ 657.27K Total forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Sirkulerende forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 657.27K $ 657.27K $ 657.27K All-time high: $ 0.01850467 $ 0.01850467 $ 0.01850467 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0.00065727 $ 0.00065727 $ 0.00065727 Lær mer om Kabosu ERC20 (KABOSU) pris

Kabosu ERC20 (KABOSU) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Kabosu ERC20 (KABOSU) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet KABOSU tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange KABOSU tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår KABOSUs tokenomics, kan du utforske KABOSU tokenets livepris!

KABOSU prisforutsigelse Vil du vite hvor KABOSU kan være på vei? Vår KABOSU prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se KABOSU tokenets prisforutsigelse nå!

