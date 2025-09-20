Kabosu ERC20 (KABOSU) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00088347 $ 0.00088347 $ 0.00088347 24 timer lav $ 0.00088347 $ 0.00088347 $ 0.00088347 24 timer høy 24 timer lav $ 0.00088347$ 0.00088347 $ 0.00088347 24 timer høy $ 0.00088347$ 0.00088347 $ 0.00088347 All Time High $ 0.01850467$ 0.01850467 $ 0.01850467 Laveste pris $ 0.00045948$ 0.00045948 $ 0.00045948 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) 0.00% Prisendring (7D) -6.22% Prisendring (7D) -6.22%

Kabosu ERC20 (KABOSU) sanntidsprisen er $0.00088347. I løpet av de siste 24 timene har KABOSU blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00088347 og et toppnivå på $ 0.00088347, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til KABOSU er $ 0.01850467, mens den rekordlave prisen er $ 0.00045948.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har KABOSU endret seg med -- i løpet av den siste timen, 0.00% over 24 timer og -6.22% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Kabosu ERC20 (KABOSU) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 883.47K$ 883.47K $ 883.47K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 883.47K$ 883.47K $ 883.47K Opplagsforsyning 1.00B 1.00B 1.00B Total forsyning 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Kabosu ERC20 er $ 883.47K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på KABOSU er 1.00B, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 883.47K.