Kabosu (KABOSU) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0$ 0 $ 0 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -0.15% Prisendring (1D) +0.12% Prisendring (7D) -7.86% Prisendring (7D) -7.86%

Kabosu (KABOSU) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har KABOSU blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til KABOSU er $ 0, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har KABOSU endret seg med -0.15% i løpet av den siste timen, +0.12% over 24 timer og -7.86% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Kabosu (KABOSU) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 76.64K$ 76.64K $ 76.64K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 76.64K$ 76.64K $ 76.64K Opplagsforsyning 420.69B 420.69B 420.69B Total forsyning 420,690,000,000.0 420,690,000,000.0 420,690,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Kabosu er $ 76.64K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på KABOSU er 420.69B, med en total tilgang på 420690000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 76.64K.