Kabila (KBL) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Kabila (KBL), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Kabila (KBL) Informasjon Kabila is the leading NFT hub on Hedera, providing an All-in-One Web3 platform that enables creators, brands, and communities to leverage NFTs to crowdfund their projects, unlocking new opportunities for fundraising and monetization. The platform offers everything needed to create, launch, and manage a tokenized community. Kabila’s ecosystem includes a non-custodial wallet, an NFT marketplace, NFT creation tools, a self-service launchpad, and token-gated spaces called Plazas, for social monetization and true community ownership. The $KBL token serves as the native utility token within the Kabila ecosystem. Offisiell nettside: https://www.kabila.app Teknisk dokument: https://cdn.prod.website-files.com/663a0ca9873d010c1225243c/673df7d14e2a76d3db7884fd_Kabila%20KBL%20Whitepaper%20V2_compressed.pdf Kjøp KBL nå!

Kabila (KBL) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Kabila (KBL), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 1.47M Total forsyning: $ 1.00B Sirkulerende forsyning: $ 215.13M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 6.85M All-time high: $ 0.03464478 All-Time Low: $ 0.00677562 Nåværende pris: $ 0.00685321 Lær mer om Kabila (KBL) pris

Kabila (KBL) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Kabila (KBL) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet KBL tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange KBL tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår KBLs tokenomics, kan du utforske KBL tokenets livepris!

KBL prisforutsigelse Vil du vite hvor KBL kan være på vei? Vår KBL prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se KBL tokenets prisforutsigelse nå!

