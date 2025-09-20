Kabila (KBL) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.0071169 24 timer lav $ 0.00745547 24 timer høy All Time High $ 0.03464478 Laveste pris $ 0.0068459 Prisendring (1H) -0.42% Prisendring (1D) -0.77% Prisendring (7D) -0.92%

Kabila (KBL) sanntidsprisen er $0.00732985. I løpet av de siste 24 timene har KBL blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.0071169 og et toppnivå på $ 0.00745547, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til KBL er $ 0.03464478, mens den rekordlave prisen er $ 0.0068459.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har KBL endret seg med -0.42% i løpet av den siste timen, -0.77% over 24 timer og -0.92% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Kabila (KBL) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 1.58M Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 7.33M Opplagsforsyning 215.05M Total forsyning 1,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Kabila er $ 1.58M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på KBL er 215.05M, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 7.33M.