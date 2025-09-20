Juventus Fan Token (JUV) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 1.14 $ 1.14 $ 1.14 24 timer lav $ 1.17 $ 1.17 $ 1.17 24 timer høy 24 timer lav $ 1.14$ 1.14 $ 1.14 24 timer høy $ 1.17$ 1.17 $ 1.17 All Time High $ 37.83$ 37.83 $ 37.83 Laveste pris $ 0.604811$ 0.604811 $ 0.604811 Prisendring (1H) +0.01% Prisendring (1D) -0.21% Prisendring (7D) -0.71% Prisendring (7D) -0.71%

Juventus Fan Token (JUV) sanntidsprisen er $1.14. I løpet av de siste 24 timene har JUV blitt handlet mellom et bunnivå på $ 1.14 og et toppnivå på $ 1.17, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til JUV er $ 37.83, mens den rekordlave prisen er $ 0.604811.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har JUV endret seg med +0.01% i løpet av den siste timen, -0.21% over 24 timer og -0.71% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Juventus Fan Token (JUV) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 13.03M$ 13.03M $ 13.03M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 22.80M$ 22.80M $ 22.80M Opplagsforsyning 11.41M 11.41M 11.41M Total forsyning 19,956,000.0 19,956,000.0 19,956,000.0

Nåværende markedsverdi på Juventus Fan Token er $ 13.03M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på JUV er 11.41M, med en total tilgang på 19956000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 22.80M.