Dagens Justice for Zachxbt livepris er 0.00011431 USD. Spor prisoppdateringer for ZACHXBT til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk ZACHXBT pristrenden enkelt hos MEXC nå.

$0.00011421
$0.00011421$0.00011421
-3.10%1D
Justice for Zachxbt (ZACHXBT) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 17:14:29 (UTC+8)

Justice for Zachxbt (ZACHXBT) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.00011341
$ 0.00011341$ 0.00011341
24 timer lav
$ 0.00011794
$ 0.00011794$ 0.00011794
24 timer høy

$ 0.00011341
$ 0.00011341$ 0.00011341

$ 0.00011794
$ 0.00011794$ 0.00011794

$ 0.00907321
$ 0.00907321$ 0.00907321

$ 0.00006469
$ 0.00006469$ 0.00006469

-0.50%

-3.07%

-7.82%

-7.82%

Justice for Zachxbt (ZACHXBT) sanntidsprisen er $0.00011431. I løpet av de siste 24 timene har ZACHXBT blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00011341 og et toppnivå på $ 0.00011794, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til ZACHXBT er $ 0.00907321, mens den rekordlave prisen er $ 0.00006469.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har ZACHXBT endret seg med -0.50% i løpet av den siste timen, -3.07% over 24 timer og -7.82% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Justice for Zachxbt (ZACHXBT) Markedsinformasjon

$ 115.13K
$ 115.13K$ 115.13K

--
----

$ 115.13K
$ 115.13K$ 115.13K

999.61M
999.61M 999.61M

999,607,200.914582
999,607,200.914582 999,607,200.914582

Nåværende markedsverdi på Justice for Zachxbt er $ 115.13K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på ZACHXBT er 999.61M, med en total tilgang på 999607200.914582. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 115.13K.

Justice for Zachxbt (ZACHXBT) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Justice for Zachxbt til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Justice for Zachxbt til USD ble $ -0.0000034166.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Justice for Zachxbt til USD ble $ -0.0000076088.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Justice for Zachxbt til USD ble $ +0.00002249073996571053.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0-3.07%
30 dager$ -0.0000034166-2.98%
60 dager$ -0.0000076088-6.65%
90 dager$ +0.00002249073996571053+24.49%

Hva er Justice for Zachxbt (ZACHXBT)

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet.

Justice for Zachxbt Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Justice for Zachxbt (ZACHXBT) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Justice for Zachxbt (ZACHXBT) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Justice for Zachxbt.

Sjekk Justice for Zachxbtprisprognosen nå!

ZACHXBT til lokale valutaer

Justice for Zachxbt (ZACHXBT) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Justice for Zachxbt (ZACHXBT) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om ZACHXBT tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Justice for Zachxbt (ZACHXBT)

Hvor mye er Justice for Zachxbt (ZACHXBT) verdt i dag?
Live ZACHXBT prisen i USD er 0.00011431 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende ZACHXBT-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på ZACHXBT til USD er $ 0.00011431. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Justice for Zachxbt?
Markedsverdien for ZACHXBT er $ 115.13K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av ZACHXBT?
Den sirkulerende forsyningen av ZACHXBT er 999.61M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forZACHXBT ?
ZACHXBT oppnådde en ATH-pris på 0.00907321 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på ZACHXBT?
ZACHXBT så en ATL-pris på 0.00006469 USD.
Hva er handelsvolumet til ZACHXBT?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for ZACHXBT er -- USD.
Vil ZACHXBT gå høyere i år?
ZACHXBT kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut ZACHXBT prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 17:14:29 (UTC+8)

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.