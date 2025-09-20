Justice For Pizza Guy (PIZZAGUY) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0$ 0 $ 0 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -0.37% Prisendring (1D) -2.13% Prisendring (7D) -12.02% Prisendring (7D) -12.02%

Justice For Pizza Guy (PIZZAGUY) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har PIZZAGUY blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til PIZZAGUY er $ 0, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har PIZZAGUY endret seg med -0.37% i løpet av den siste timen, -2.13% over 24 timer og -12.02% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Justice For Pizza Guy (PIZZAGUY) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 25.32K$ 25.32K $ 25.32K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 25.32K$ 25.32K $ 25.32K Opplagsforsyning 998.55M 998.55M 998.55M Total forsyning 998,552,299.809922 998,552,299.809922 998,552,299.809922

Nåværende markedsverdi på Justice For Pizza Guy er $ 25.32K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på PIZZAGUY er 998.55M, med en total tilgang på 998552299.809922. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 25.32K.