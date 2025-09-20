Dagens Justice For Pizza Guy livepris er 0 USD. Spor prisoppdateringer for PIZZAGUY til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk PIZZAGUY pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Justice For Pizza Guy livepris er 0 USD. Spor prisoppdateringer for PIZZAGUY til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk PIZZAGUY pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Justice For Pizza Guy Logo

Justice For Pizza Guy Pris (PIZZAGUY)

Ikke oppført

1 PIZZAGUY til USD livepris:

--
----
-2.10%1D
Disse tokendataene er hentet fra tredjeparter. MEXC fungerer utelukkende som en informasjonsaggregator. Utforsk andre noterte tokens på MEXC Spot-markedet!
USD
Justice For Pizza Guy (PIZZAGUY) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 20:29:36 (UTC+8)

Justice For Pizza Guy (PIZZAGUY) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0
$ 0$ 0
24 timer lav
$ 0
$ 0$ 0
24 timer høy

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0.37%

-2.13%

-12.02%

-12.02%

Justice For Pizza Guy (PIZZAGUY) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har PIZZAGUY blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til PIZZAGUY er $ 0, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har PIZZAGUY endret seg med -0.37% i løpet av den siste timen, -2.13% over 24 timer og -12.02% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Justice For Pizza Guy (PIZZAGUY) Markedsinformasjon

$ 25.32K
$ 25.32K$ 25.32K

--
----

$ 25.32K
$ 25.32K$ 25.32K

998.55M
998.55M 998.55M

998,552,299.809922
998,552,299.809922 998,552,299.809922

Nåværende markedsverdi på Justice For Pizza Guy er $ 25.32K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på PIZZAGUY er 998.55M, med en total tilgang på 998552299.809922. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 25.32K.

Justice For Pizza Guy (PIZZAGUY) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Justice For Pizza Guy til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Justice For Pizza Guy til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Justice For Pizza Guy til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Justice For Pizza Guy til USD ble $ 0.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0-2.13%
30 dager$ 0+31.15%
60 dager$ 0+14.99%
90 dager$ 0--

Hva er Justice For Pizza Guy (PIZZAGUY)

$PIZZAGUY is a community-driven cryptocurrency project built on the Solana blockchain. Initially launched as a meme token on December 5, 2024, it transitioned to community governance after the departure of its original developer. The project’s primary goal is to restore trust among its holders while fostering transparency, inclusivity, and sustainable growth. $PIZZAGUY leverages Solana's high-speed, low-cost infrastructure to provide seamless trading and potential utility within the decentralized finance (DeFi) ecosystem. The project is driven by an active and engaged community that collectively determines its future direction through transparent governance practices. The token’s roadmap includes plans to expand utility beyond trading by exploring staking mechanisms, decentralized applications, and partnerships within the Solana ecosystem. $PIZZAGUY aims to combine the viral appeal of meme tokens with a robust, community-focused foundation to deliver long-term value for its holders.

Justice For Pizza Guy (PIZZAGUY) Ressurs

Offisiell nettside

Justice For Pizza Guy Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Justice For Pizza Guy (PIZZAGUY) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Justice For Pizza Guy (PIZZAGUY) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Justice For Pizza Guy.

Sjekk Justice For Pizza Guyprisprognosen nå!

PIZZAGUY til lokale valutaer

Justice For Pizza Guy (PIZZAGUY) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Justice For Pizza Guy (PIZZAGUY) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om PIZZAGUY tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Justice For Pizza Guy (PIZZAGUY)

Hvor mye er Justice For Pizza Guy (PIZZAGUY) verdt i dag?
Live PIZZAGUY prisen i USD er 0 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende PIZZAGUY-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på PIZZAGUY til USD er $ 0. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Justice For Pizza Guy?
Markedsverdien for PIZZAGUY er $ 25.32K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av PIZZAGUY?
Den sirkulerende forsyningen av PIZZAGUY er 998.55M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forPIZZAGUY ?
PIZZAGUY oppnådde en ATH-pris på 0 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på PIZZAGUY?
PIZZAGUY så en ATL-pris på 0 USD.
Hva er handelsvolumet til PIZZAGUY?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for PIZZAGUY er -- USD.
Vil PIZZAGUY gå høyere i år?
PIZZAGUY kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut PIZZAGUY prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 20:29:36 (UTC+8)

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.