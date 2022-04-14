Justice For Honey ($HONEY) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Justice For Honey ($HONEY), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Justice For Honey ($HONEY) Informasjon $Honey is a Solana-based cryptocurrency project dedicated to raising awareness and driving action against the abuse and neglect of animals. The project was inspired by the story of a neglected black bear in Long Island, symbolizing resilience and the need for societal change. $Honey combines blockchain innovation with real-world impact by supporting initiatives such as animal welfare, community-driven protests, and educational campaigns. Offisiell nettside: https://honeysolana.com Kjøp $HONEY nå!

Justice For Honey ($HONEY) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Justice For Honey ($HONEY), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 23.89K $ 23.89K $ 23.89K Total forsyning: $ 999.04M $ 999.04M $ 999.04M Sirkulerende forsyning: $ 999.04M $ 999.04M $ 999.04M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 23.89K $ 23.89K $ 23.89K All-time high: $ 0.00158304 $ 0.00158304 $ 0.00158304 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om Justice For Honey ($HONEY) pris

Justice For Honey ($HONEY) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Justice For Honey ($HONEY) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet $HONEY tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange $HONEY tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår $HONEYs tokenomics, kan du utforske $HONEY tokenets livepris!

