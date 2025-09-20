Dagens Justice For Honey livepris er 0 USD. Spor prisoppdateringer for $HONEY til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk $HONEY pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Justice For Honey livepris er 0 USD. Spor prisoppdateringer for $HONEY til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk $HONEY pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Justice For Honey Pris ($HONEY)

1 $HONEY til USD livepris:

0.00%1D
Disse tokendataene er hentet fra tredjeparter.
Justice For Honey ($HONEY) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 20:29:29 (UTC+8)

Justice For Honey ($HONEY) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0
$ 0$ 0
24 timer lav
$ 0
$ 0$ 0
24 timer høy

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00158304
$ 0.00158304$ 0.00158304

$ 0
$ 0$ 0

-0.58%

+0.03%

-3.23%

-3.23%

Justice For Honey ($HONEY) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har $HONEY blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til $HONEY er $ 0.00158304, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har $HONEY endret seg med -0.58% i løpet av den siste timen, +0.03% over 24 timer og -3.23% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Justice For Honey ($HONEY) Markedsinformasjon

$ 25.51K
$ 25.51K$ 25.51K

--
----

$ 25.51K
$ 25.51K$ 25.51K

999.04M
999.04M 999.04M

999,038,978.914603
999,038,978.914603 999,038,978.914603

Nåværende markedsverdi på Justice For Honey er $ 25.51K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på $HONEY er 999.04M, med en total tilgang på 999038978.914603. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 25.51K.

Justice For Honey ($HONEY) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Justice For Honey til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Justice For Honey til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Justice For Honey til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Justice For Honey til USD ble $ 0.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0+0.03%
30 dager$ 0+26.89%
60 dager$ 0+8.38%
90 dager$ 0--

Hva er Justice For Honey ($HONEY)

$Honey is a Solana-based cryptocurrency project dedicated to raising awareness and driving action against the abuse and neglect of animals. The project was inspired by the story of a neglected black bear in Long Island, symbolizing resilience and the need for societal change. $Honey combines blockchain innovation with real-world impact by supporting initiatives such as animal welfare, community-driven protests, and educational campaigns.

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

Justice For Honey ($HONEY) Ressurs

Offisiell nettside

Justice For Honey Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Justice For Honey ($HONEY) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Justice For Honey ($HONEY) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Justice For Honey.

Sjekk Justice For Honeyprisprognosen nå!

$HONEY til lokale valutaer

Justice For Honey ($HONEY) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Justice For Honey ($HONEY) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om $HONEY tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Justice For Honey ($HONEY)

Hvor mye er Justice For Honey ($HONEY) verdt i dag?
Live $HONEY prisen i USD er 0 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende $HONEY-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på $HONEY til USD er $ 0. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Justice For Honey?
Markedsverdien for $HONEY er $ 25.51K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av $HONEY?
Den sirkulerende forsyningen av $HONEY er 999.04M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) for$HONEY ?
$HONEY oppnådde en ATH-pris på 0.00158304 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på $HONEY?
$HONEY så en ATL-pris på 0 USD.
Hva er handelsvolumet til $HONEY?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for $HONEY er -- USD.
Vil $HONEY gå høyere i år?
$HONEY kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut $HONEY prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 20:29:29 (UTC+8)

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.