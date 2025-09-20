Justice For Honey ($HONEY) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.00158304$ 0.00158304 $ 0.00158304 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -0.58% Prisendring (1D) +0.03% Prisendring (7D) -3.23% Prisendring (7D) -3.23%

Justice For Honey ($HONEY) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har $HONEY blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til $HONEY er $ 0.00158304, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har $HONEY endret seg med -0.58% i løpet av den siste timen, +0.03% over 24 timer og -3.23% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Justice For Honey ($HONEY) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 25.51K$ 25.51K $ 25.51K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 25.51K$ 25.51K $ 25.51K Opplagsforsyning 999.04M 999.04M 999.04M Total forsyning 999,038,978.914603 999,038,978.914603 999,038,978.914603

Nåværende markedsverdi på Justice For Honey er $ 25.51K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på $HONEY er 999.04M, med en total tilgang på 999038978.914603. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 25.51K.