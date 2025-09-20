JustAnEgg (EGG) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00200897 $ 0.00200897 $ 0.00200897 24 timer lav $ 0.00210657 $ 0.00210657 $ 0.00210657 24 timer høy 24 timer lav $ 0.00200897$ 0.00200897 $ 0.00200897 24 timer høy $ 0.00210657$ 0.00210657 $ 0.00210657 All Time High $ 0.06974$ 0.06974 $ 0.06974 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -0.08% Prisendring (1D) -2.16% Prisendring (7D) +0.42% Prisendring (7D) +0.42%

JustAnEgg (EGG) sanntidsprisen er $0.00205092. I løpet av de siste 24 timene har EGG blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00200897 og et toppnivå på $ 0.00210657, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til EGG er $ 0.06974, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har EGG endret seg med -0.08% i løpet av den siste timen, -2.16% over 24 timer og +0.42% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

JustAnEgg (EGG) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 819.05K$ 819.05K $ 819.05K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 819.05K$ 819.05K $ 819.05K Opplagsforsyning 399.40M 399.40M 399.40M Total forsyning 399,399,399.0 399,399,399.0 399,399,399.0

Nåværende markedsverdi på JustAnEgg er $ 819.05K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på EGG er 399.40M, med en total tilgang på 399399399.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 819.05K.