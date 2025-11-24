Hva er REST

Just need some rest (REST) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Just need some rest (REST), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 4.37M $ 4.37M $ 4.37M Total forsyning: $ 1000.00M $ 1000.00M $ 1000.00M Sirkulerende forsyning: $ 1000.00M $ 1000.00M $ 1000.00M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 4.37M $ 4.37M $ 4.37M All-time high: $ 0.01275586 $ 0.01275586 $ 0.01275586 All-Time Low: $ 0.00437206 $ 0.00437206 $ 0.00437206 Nåværende pris: $ 0.00437206 $ 0.00437206 $ 0.00437206 Lær mer om Just need some rest (REST) pris Kjøp REST nå!

Just need some rest (REST) Informasjon Offisiell nettside: https://justneedsomerest.xyz/

Just need some rest (REST) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Just need some rest (REST) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet REST tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange REST tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår RESTs tokenomics, kan du utforske REST tokenets livepris!

REST prisforutsigelse Vil du vite hvor REST kan være på vei? Vår REST prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se REST tokenets prisforutsigelse nå!

