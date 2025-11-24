Just need some rest pris i dag

Sanntids Just need some rest (REST) pris i dag er $ 0.00437206, med en 0.00% endring de siste 24 timene. Nåværende REST til USD konverteringssats er $ 0.00437206 per REST.

Just need some rest rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 4,372,062, med en sirkulerende forsyning på 1000.00M REST. I løpet av de siste 24 timene REST har den blitt handlet mellom $ 0(laveste) og $ 0 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.01275586, mens tidenes laveste notering var $ 0.00437206.

Kortsiktig har REST beveget seg -- i løpet av den siste timen og 0.00% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

Just need some rest (REST) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 4.37M$ 4.37M $ 4.37M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 4.37M$ 4.37M $ 4.37M Opplagsforsyning 1000.00M 1000.00M 1000.00M Total forsyning 999,999,895.261085 999,999,895.261085 999,999,895.261085

Nåværende markedsverdi på Just need some rest er $ 4.37M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på REST er 1000.00M, med en total tilgang på 999999895.261085. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 4.37M.