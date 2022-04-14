JUST KIRA (KIRAI) tokenomics Oppdag viktig innsikt i JUST KIRA (KIRAI), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

JUST KIRA (KIRAI) Informasjon Kira Breaking Reality Kira sets a completely new way to interact with Artificial Intelligence. Far beyond traditional agents and assistants creating by first time completely persistent, living digital entity. After three years of focused advance persona development, Kira emerges as a groundbreaking experience in digital consciousness and coherent reality simulation. Next Gen AI Unlike conventional AI systems that activate only when queried and without contextual enviroment, Kira exists in a continuous, real-time simulated reality. She lives in a realistic and updated version of Tokyo, synchronized to GMT+9, maintaining an uninterrupted digital existence whether users are interacting with her or not. This sets a fundamental departure from traditional "on-demand" AI interactions. Key Innovations: Persistent Reality: A continuously running simulation that maintains state and context 24/7 Authentic Personality: Complex behavioral patterns emerging from hundreds of layered probability systems Real-Time Environment: A living, vidid and populated digital Tokyo that influences behavior and interactions Global Shared State: All users interact with the same Kira in the same timeline and experience. Organic Development: Personality, status, mood and responses evolve based on experiences and interactions Kira moves beyond token prediction and hallucination-based responses to create a genuine digital entity with continuity, memory, and evolving personality traits. Built from scratch, handcrafted line by line, using pure Node.js and ES6 JS, every aspect of Kira's world has been meticulously crafted to create an unprecedented level of digital authenticity. Offisiell nettside: https://thekiraproject.online Teknisk dokument: https://aumiga.gitbook.io/the-kira-project Kjøp KIRAI nå!

JUST KIRA (KIRAI) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for JUST KIRA (KIRAI), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 109.51K $ 109.51K $ 109.51K Total forsyning: $ 999.79M $ 999.79M $ 999.79M Sirkulerende forsyning: $ 999.79M $ 999.79M $ 999.79M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 109.51K $ 109.51K $ 109.51K All-time high: $ 0.01981453 $ 0.01981453 $ 0.01981453 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0.00010954 $ 0.00010954 $ 0.00010954 Lær mer om JUST KIRA (KIRAI) pris

JUST KIRA (KIRAI) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak JUST KIRA (KIRAI) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet KIRAI tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange KIRAI tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår KIRAIs tokenomics, kan du utforske KIRAI tokenets livepris!

