JUST KIRA (KIRAI) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00012958 $ 0.00012958 $ 0.00012958 24 timer lav $ 0.0001364 $ 0.0001364 $ 0.0001364 24 timer høy 24 timer lav $ 0.00012958$ 0.00012958 $ 0.00012958 24 timer høy $ 0.0001364$ 0.0001364 $ 0.0001364 All Time High $ 0.01981453$ 0.01981453 $ 0.01981453 Laveste pris $ 0.00007873$ 0.00007873 $ 0.00007873 Prisendring (1H) +0.08% Prisendring (1D) -3.58% Prisendring (7D) +0.27% Prisendring (7D) +0.27%

JUST KIRA (KIRAI) sanntidsprisen er $0.00013108. I løpet av de siste 24 timene har KIRAI blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00012958 og et toppnivå på $ 0.0001364, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til KIRAI er $ 0.01981453, mens den rekordlave prisen er $ 0.00007873.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har KIRAI endret seg med +0.08% i løpet av den siste timen, -3.58% over 24 timer og +0.27% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

JUST KIRA (KIRAI) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 131.05K$ 131.05K $ 131.05K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 131.05K$ 131.05K $ 131.05K Opplagsforsyning 999.79M 999.79M 999.79M Total forsyning 999,787,085.121734 999,787,085.121734 999,787,085.121734

Nåværende markedsverdi på JUST KIRA er $ 131.05K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på KIRAI er 999.79M, med en total tilgang på 999787085.121734. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 131.05K.