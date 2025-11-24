Just Elizabeth Cat pris i dag

Sanntids Just Elizabeth Cat (ELIZABETH) pris i dag er $ 0.0002228, med en 1.97% endring de siste 24 timene. Nåværende ELIZABETH til USD konverteringssats er $ 0.0002228 per ELIZABETH.

Just Elizabeth Cat rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 166,795, med en sirkulerende forsyning på 748.32M ELIZABETH. I løpet av de siste 24 timene ELIZABETH har den blitt handlet mellom $ 0.00020661(laveste) og $ 0.00023016 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.00405452, mens tidenes laveste notering var $ 0.00019196.

Kortsiktig har ELIZABETH beveget seg +0.28% i løpet av den siste timen og -49.69% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

Just Elizabeth Cat (ELIZABETH) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 166.80K$ 166.80K $ 166.80K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 166.80K$ 166.80K $ 166.80K Opplagsforsyning 748.32M 748.32M 748.32M Total forsyning 748,316,368.079267 748,316,368.079267 748,316,368.079267

Nåværende markedsverdi på Just Elizabeth Cat er $ 166.80K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på ELIZABETH er 748.32M, med en total tilgang på 748316368.079267. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 166.80K.