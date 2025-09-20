Dagens Just Cuz livepris er 0 USD. Spor prisoppdateringer for CUZ til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk CUZ pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Just Cuz livepris er 0 USD. Spor prisoppdateringer for CUZ til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk CUZ pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Mer om CUZ

CUZ Prisinformasjon

CUZ Offisiell nettside

CUZ tokenomics

CUZ Prisprognose

Just Cuz Pris (CUZ)

Ikke oppført

1 CUZ til USD livepris:

-2.40%1D
Disse tokendataene er hentet fra tredjeparter.
Just Cuz (CUZ) Live prisdiagram
Just Cuz (CUZ) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
24 timer lav
24 timer høy

$ 0.00293392
$ 0.00293392$ 0.00293392

-1.03%

-2.48%

-2.31%

-2.31%

Just Cuz (CUZ) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har CUZ blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til CUZ er $ 0.00293392, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har CUZ endret seg med -1.03% i løpet av den siste timen, -2.48% over 24 timer og -2.31% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Just Cuz (CUZ) Markedsinformasjon

Nåværende markedsverdi på Just Cuz er $ 81.13K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på CUZ er 999.97M, med en total tilgang på 999972484.478265. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 81.13K.

Just Cuz (CUZ) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Just Cuz til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Just Cuz til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Just Cuz til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Just Cuz til USD ble $ 0.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0-2.48%
30 dager$ 0+6.61%
60 dager$ 0+0.00%
90 dager$ 0--

Hva er Just Cuz (CUZ)

Just Cuz ($CUZ) is the memecoin born from a viral movement, fueled by culture, and internet magic. Inspired by Just Cuz, the wholesome book by Barb, and Marv’s legendary philosophy—“Don’t overthink it. Just roll with it.” What started as a heartwarming story turned into an unstoppable mantra, embraced by millions online. With 250K+ followers, 6M+ likes, and a viral TikTok hitting 25M+ views in days, the phrase “Just Cuz” has become a universal response to life’s randomness.

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

Just Cuz (CUZ) Ressurs

Offisiell nettside

Just Cuz Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Just Cuz (CUZ) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Just Cuz (CUZ) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Just Cuz.

Sjekk Just Cuzprisprognosen nå!

CUZ til lokale valutaer

Just Cuz (CUZ) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Just Cuz (CUZ) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om CUZ tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Just Cuz (CUZ)

Hvor mye er Just Cuz (CUZ) verdt i dag?
Live CUZ prisen i USD er 0 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende CUZ-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på CUZ til USD er $ 0. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Just Cuz?
Markedsverdien for CUZ er $ 81.13K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av CUZ?
Den sirkulerende forsyningen av CUZ er 999.97M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forCUZ ?
CUZ oppnådde en ATH-pris på 0.00293392 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på CUZ?
CUZ så en ATL-pris på 0 USD.
Hva er handelsvolumet til CUZ?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for CUZ er -- USD.
Vil CUZ gå høyere i år?
CUZ kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut CUZ prisprognosen for en mer grundig analyse.
Just Cuz (CUZ) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.