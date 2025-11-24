just a shitcoin pris i dag

Sanntids just a shitcoin (SHITCOIN) pris i dag er $ 0.00052662, med en 73.96% endring de siste 24 timene. Nåværende SHITCOIN til USD konverteringssats er $ 0.00052662 per SHITCOIN.

just a shitcoin rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 509,148, med en sirkulerende forsyning på 965.23M SHITCOIN. I løpet av de siste 24 timene SHITCOIN har den blitt handlet mellom $ 0.00029372(laveste) og $ 0.00061289 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.00376806, mens tidenes laveste notering var $ 0.00003186.

Kortsiktig har SHITCOIN beveget seg -8.09% i løpet av den siste timen og -30.69% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

just a shitcoin (SHITCOIN) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 509.15K$ 509.15K $ 509.15K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 509.15K$ 509.15K $ 509.15K Opplagsforsyning 965.23M 965.23M 965.23M Total forsyning 965,225,401.325849 965,225,401.325849 965,225,401.325849

