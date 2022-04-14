Just a LOTTO ($LOTTO) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Just a LOTTO ($LOTTO), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Just a LOTTO ($LOTTO) Informasjon $LOTTO combines viral meme culture with solid tokenomics, ensuring that our community grows in both numbers and value. This is a meme coin that doesn’t just aim to entertain—it’s here to win! On the surface, $LOTTO may appear as yet another meme coin… But is it though!? NFT’s will become your ticket to an assortment of giveaways. The community driven coin’s focal point, is to uplift, inspire, encourage, and even motivate all Future #LottoBallers! Offisiell nettside: https://justalotto.com/ Kjøp $LOTTO nå!

Just a LOTTO ($LOTTO) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Just a LOTTO ($LOTTO), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 554.85K $ 554.85K $ 554.85K Total forsyning: $ 999.98M $ 999.98M $ 999.98M Sirkulerende forsyning: $ 999.98M $ 999.98M $ 999.98M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 554.85K $ 554.85K $ 554.85K All-time high: $ 0.00502766 $ 0.00502766 $ 0.00502766 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0.00055532 $ 0.00055532 $ 0.00055532 Lær mer om Just a LOTTO ($LOTTO) pris

Just a LOTTO ($LOTTO) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Just a LOTTO ($LOTTO) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet $LOTTO tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange $LOTTO tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår $LOTTOs tokenomics, kan du utforske $LOTTO tokenets livepris!

$LOTTO prisforutsigelse
Vil du vite hvor $LOTTO kan være på vei? Vår $LOTTO prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv.

