just a little guy (LITTLEGUY) tokenomics Oppdag viktig innsikt i just a little guy (LITTLEGUY), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

just a little guy (LITTLEGUY) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for just a little guy (LITTLEGUY), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 63.27K $ 63.27K $ 63.27K Total forsyning: $ 999.87M $ 999.87M $ 999.87M Sirkulerende forsyning: $ 999.87M $ 999.87M $ 999.87M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 63.27K $ 63.27K $ 63.27K All-time high: $ 0.0091738 $ 0.0091738 $ 0.0091738 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om just a little guy (LITTLEGUY) pris Kjøp LITTLEGUY nå!

just a little guy (LITTLEGUY) Informasjon Offisiell nettside: https://x.com/i/communities/1954088460660195342

just a little guy (LITTLEGUY) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak just a little guy (LITTLEGUY) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet LITTLEGUY tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange LITTLEGUY tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår LITTLEGUYs tokenomics, kan du utforske LITTLEGUY tokenets livepris!

LITTLEGUY prisforutsigelse Vil du vite hvor LITTLEGUY kan være på vei? Vår LITTLEGUY prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se LITTLEGUY tokenets prisforutsigelse nå!

