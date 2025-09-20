Jupiter Staked SOL (JUPSOL) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 268.26 $ 268.26 $ 268.26 24 timer lav $ 281.72 $ 281.72 $ 281.72 24 timer høy 24 timer lav $ 268.26$ 268.26 $ 268.26 24 timer høy $ 281.72$ 281.72 $ 281.72 All Time High $ 309.67$ 309.67 $ 309.67 Laveste pris $ 105.7$ 105.7 $ 105.7 Prisendring (1H) -0.61% Prisendring (1D) -3.77% Prisendring (7D) -1.64% Prisendring (7D) -1.64%

Jupiter Staked SOL (JUPSOL) sanntidsprisen er $270.84. I løpet av de siste 24 timene har JUPSOL blitt handlet mellom et bunnivå på $ 268.26 og et toppnivå på $ 281.72, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til JUPSOL er $ 309.67, mens den rekordlave prisen er $ 105.7.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har JUPSOL endret seg med -0.61% i løpet av den siste timen, -3.77% over 24 timer og -1.64% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Jupiter Staked SOL (JUPSOL) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 1.33B$ 1.33B $ 1.33B Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 1.33B$ 1.33B $ 1.33B Opplagsforsyning 4.90M 4.90M 4.90M Total forsyning 4,904,834.127355911 4,904,834.127355911 4,904,834.127355911

Nåværende markedsverdi på Jupiter Staked SOL er $ 1.33B, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på JUPSOL er 4.90M, med en total tilgang på 4904834.127355911. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 1.33B.