JunkCoin Doge Real Name pris i dag

Sanntids JunkCoin Doge Real Name (JUNKCOIN) pris i dag er $ 0.0000291, med en 15.74% endring de siste 24 timene. Nåværende JUNKCOIN til USD konverteringssats er $ 0.0000291 per JUNKCOIN.

JunkCoin Doge Real Name rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 27,580, med en sirkulerende forsyning på 947.93M JUNKCOIN. I løpet av de siste 24 timene JUNKCOIN har den blitt handlet mellom $ 0.00002485(laveste) og $ 0.00002915 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.00038741, mens tidenes laveste notering var $ 0.00002485.

Kortsiktig har JUNKCOIN beveget seg +0.65% i løpet av den siste timen og -9.65% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

JunkCoin Doge Real Name (JUNKCOIN) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 27.58K$ 27.58K $ 27.58K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 27.58K$ 27.58K $ 27.58K Opplagsforsyning 947.93M 947.93M 947.93M Total forsyning 947,933,625.429506 947,933,625.429506 947,933,625.429506

Nåværende markedsverdi på JunkCoin Doge Real Name er $ 27.58K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på JUNKCOIN er 947.93M, med en total tilgang på 947933625.429506. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 27.58K.