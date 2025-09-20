Junior (JUNIOR) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.056089$ 0.056089 $ 0.056089 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -- Prisendring (7D) +24.20% Prisendring (7D) +24.20%

Junior (JUNIOR) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har JUNIOR blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til JUNIOR er $ 0.056089, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har JUNIOR endret seg med -- i løpet av den siste timen, -- over 24 timer og +24.20% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Junior (JUNIOR) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Volum (24 timer) $ 6.01$ 6.01 $ 6.01 Fullt utvannet markedsverdi $ 43.82K$ 43.82K $ 43.82K Opplagsforsyning 0.00 0.00 0.00 Total forsyning 47,000,000.0 47,000,000.0 47,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Junior er $ 0.00, med et 24-timers handelsvolum på $ 6.01. Den sirkulerende forsyningen på JUNIOR er 0.00, med en total tilgang på 47000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 43.82K.