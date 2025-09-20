Jungle Labz (JNGL) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 3.41$ 3.41 $ 3.41 Laveste pris $ 0.00354026$ 0.00354026 $ 0.00354026 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -- Prisendring (7D) 0.00% Prisendring (7D) 0.00%

Jungle Labz (JNGL) sanntidsprisen er $0.00502329. I løpet av de siste 24 timene har JNGL blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til JNGL er $ 3.41, mens den rekordlave prisen er $ 0.00354026.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har JNGL endret seg med -- i løpet av den siste timen, -- over 24 timer og 0.00% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Jungle Labz (JNGL) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Volum (24 timer) $ 10.58$ 10.58 $ 10.58 Fullt utvannet markedsverdi $ 50.23K$ 50.23K $ 50.23K Opplagsforsyning 0.00 0.00 0.00 Total forsyning 10,000,000.0 10,000,000.0 10,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Jungle Labz er $ 0.00, med et 24-timers handelsvolum på $ 10.58. Den sirkulerende forsyningen på JNGL er 0.00, med en total tilgang på 10000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 50.23K.