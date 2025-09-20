Jungle Labz Pris (JNGL)
Jungle Labz (JNGL) sanntidsprisen er $0.00502329. I løpet av de siste 24 timene har JNGL blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til JNGL er $ 3.41, mens den rekordlave prisen er $ 0.00354026.
Når det gjelder kortsiktig ytelse, har JNGL endret seg med -- i løpet av den siste timen, -- over 24 timer og 0.00% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.
Nåværende markedsverdi på Jungle Labz er $ 0.00, med et 24-timers handelsvolum på $ 10.58. Den sirkulerende forsyningen på JNGL er 0.00, med en total tilgang på 10000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 50.23K.
I løpet av i dag er prisendringen på Jungle Labz til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Jungle Labz til USD ble $ -0.0000420745.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Jungle Labz til USD ble $ +0.0004217785.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Jungle Labz til USD ble $ -0.0591826676460932.
|Periode
|Endring (USD)
|Endring (%)
|I dag
|$ 0
|--
|30 dager
|$ -0.0000420745
|-0.83%
|60 dager
|$ +0.0004217785
|+8.40%
|90 dager
|$ -0.0591826676460932
|-92.17%
$JNGL powers the Jungle Labz ecosystem, consisting of Supreme Kong and 3 other collections that were initially rugged by previous team back in April 2022. The organization was taken over by new ownership and has risen to Top 75, now in 2023 on the ETH blockchain, with millions in secondary volume, operated by its holders. $JNGL is a solution that alleviates the fatigue we have been feeling in existing markets. There is no ecosystem token that the people truly own, they are all owned by VCs. Many coins are diluted in value and don't have fair distribution amongst its participants leading to speculative sell pressure. For over a year now the Jungle Labz ecosystem has simulated the launch of $JNGL by first launching $KONG an off-chain token first and building an ecosystem and utilities around it. After developing this ecosystem with multiple iterations, now is the prime time to launch our ERC-20. Main-Utilities Membership; Owning $JNGL gives you full access into all the benefits Jungle Labz offers its holdership. Micro-transactional; You can spend your $JNGL on multiple things: Upgrading NFT metadata, Raffle dapp, $JNGL Marketplace Upgrading NFT Metadata; Leveling System Tokenomics are Designed with burn mechanics, gamification, and growth in mind.
