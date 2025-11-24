jungle bay memes pris i dag

Sanntids jungle bay memes (JBM) pris i dag er $ 0.0000012, med en 3.20% endring de siste 24 timene. Nåværende JBM til USD konverteringssats er $ 0.0000012 per JBM.

jungle bay memes rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 112,371, med en sirkulerende forsyning på 93.24B JBM. I løpet av de siste 24 timene JBM har den blitt handlet mellom $ 0.0000012(laveste) og $ 0.00000128 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.00000466, mens tidenes laveste notering var $ 0.00000118.

Kortsiktig har JBM beveget seg -1.22% i løpet av den siste timen og -22.96% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

jungle bay memes (JBM) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 112.37K$ 112.37K $ 112.37K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 112.37K$ 112.37K $ 112.37K Opplagsforsyning 93.24B 93.24B 93.24B Total forsyning 93,243,552,077.89908 93,243,552,077.89908 93,243,552,077.89908

Nåværende markedsverdi på jungle bay memes er $ 112.37K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på JBM er 93.24B, med en total tilgang på 93243552077.89908. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 112.37K.