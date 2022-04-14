JumpToken (JMPT) tokenomics Oppdag viktig innsikt i JumpToken (JMPT), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

JumpToken (JMPT) Informasjon JumpToken (JMPT) is a crypto token created to fuel JumpTask – a gig economy-based marketplace that allows companies and organizations to make the most out of the collective skills possessed by a globally dispersed workforce. Using smart contract templates and crypto payments, JumpTask will revolutionize the industry of remote freelancing by decentralizing it and boosting its accessibility to everyone, including the unbanked. JumpToken (JMPT) is a utility token based on the Binance Smart Chain (BSC) technology which includes an open-source, blockchain-based distributed computing platform with cryptographically secure smart contracts stored in the BSC blockchain and fully capable of enforcing performance. Offisiell nettside: https://www.jumptask.io/ Teknisk dokument: https://docs.jumptask.io/whitepaper/jumptask-whitepaper Kjøp JMPT nå!

JumpToken (JMPT) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for JumpToken (JMPT), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 14.43M $ 14.43M $ 14.43M Total forsyning: $ 30.79M $ 30.79M $ 30.79M Sirkulerende forsyning: $ 14.27M $ 14.27M $ 14.27M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 31.15M $ 31.15M $ 31.15M All-time high: $ 2.94 $ 2.94 $ 2.94 All-Time Low: $ 0.837458 $ 0.837458 $ 0.837458 Nåværende pris: $ 1.013 $ 1.013 $ 1.013 Lær mer om JumpToken (JMPT) pris

JumpToken (JMPT) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak JumpToken (JMPT) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet JMPT tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange JMPT tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår JMPTs tokenomics, kan du utforske JMPT tokenets livepris!

