JumpToken (JMPT) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.968324 $ 0.968324 $ 0.968324 24 timer lav $ 1.041 $ 1.041 $ 1.041 24 timer høy 24 timer lav $ 0.968324$ 0.968324 $ 0.968324 24 timer høy $ 1.041$ 1.041 $ 1.041 All Time High $ 2.94$ 2.94 $ 2.94 Laveste pris $ 0.837458$ 0.837458 $ 0.837458 Prisendring (1H) -0.33% Prisendring (1D) +4.33% Prisendring (7D) +2.16% Prisendring (7D) +2.16%

JumpToken (JMPT) sanntidsprisen er $1.024. I løpet av de siste 24 timene har JMPT blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.968324 og et toppnivå på $ 1.041, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til JMPT er $ 2.94, mens den rekordlave prisen er $ 0.837458.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har JMPT endret seg med -0.33% i løpet av den siste timen, +4.33% over 24 timer og +2.16% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

JumpToken (JMPT) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 14.61M$ 14.61M $ 14.61M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 31.53M$ 31.53M $ 31.53M Opplagsforsyning 14.27M 14.27M 14.27M Total forsyning 30,789,989.9 30,789,989.9 30,789,989.9

Nåværende markedsverdi på JumpToken er $ 14.61M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på JMPT er 14.27M, med en total tilgang på 30789989.9. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 31.53M.