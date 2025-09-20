Dagens Jumoney livepris er 0.00219082 USD. Spor prisoppdateringer for JUM til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk JUM pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Jumoney livepris er 0.00219082 USD. Spor prisoppdateringer for JUM til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk JUM pristrenden enkelt hos MEXC nå.

1 JUM til USD livepris:

$0.00219082
$0.00219082
+14.20%1D
USD
Jumoney (JUM) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 22:34:12 (UTC+8)

Jumoney (JUM) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.00176155
24 timer lav
$ 0.00231083
24 timer høy

$ 0.00176155
$ 0.00231083
$ 0.01099559
$ 0
-2.01%

+14.22%

+8.68%

+8.68%

Jumoney (JUM) sanntidsprisen er $0.00219082. I løpet av de siste 24 timene har JUM blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00176155 og et toppnivå på $ 0.00231083, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til JUM er $ 0.01099559, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har JUM endret seg med -2.01% i løpet av den siste timen, +14.22% over 24 timer og +8.68% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Jumoney (JUM) Markedsinformasjon

$ 0.00
$ 19.51K
$ 10.97M
0.00
5,000,000,000.0
Nåværende markedsverdi på Jumoney er $ 0.00, med et 24-timers handelsvolum på $ 19.51K. Den sirkulerende forsyningen på JUM er 0.00, med en total tilgang på 5000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 10.97M.

Jumoney (JUM) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Jumoney til USD ble $ +0.00027268.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Jumoney til USD ble $ +0.0004611928.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Jumoney til USD ble $ +0.0005285195.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Jumoney til USD ble $ +0.0004194768744583545.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ +0.00027268+14.22%
30 dager$ +0.0004611928+21.05%
60 dager$ +0.0005285195+24.12%
90 dager$ +0.0004194768744583545+23.68%

Hva er Jumoney (JUM)

The ‘Pocket Gym project’ consists of 'Pocket Gym', a WEB3.0 well-being life-forming application service, and 'Jumoney', a reward token within the service. 'Pocket Gym' consists of a Q2E (Quest to Earn) structure in which rewards are given when it is achieved by providing quests related to overall life, such as eating habits and mental care, as well as exercise.

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

Jumoney (JUM) Ressurs

Jumoney Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Jumoney (JUM) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Jumoney (JUM) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Jumoney.

Sjekk Jumoneyprisprognosen nå!

JUM til lokale valutaer

Jumoney (JUM) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Jumoney (JUM) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om JUM tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Jumoney (JUM)

Hvor mye er Jumoney (JUM) verdt i dag?
Live JUM prisen i USD er 0.00219082 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende JUM-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på JUM til USD er $ 0.00219082. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Jumoney?
Markedsverdien for JUM er $ 0.00 USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av JUM?
Den sirkulerende forsyningen av JUM er 0.00 USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forJUM ?
JUM oppnådde en ATH-pris på 0.01099559 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på JUM?
JUM så en ATL-pris på 0 USD.
Hva er handelsvolumet til JUM?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for JUM er $ 19.51K USD.
Vil JUM gå høyere i år?
JUM kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut JUM prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 22:34:12 (UTC+8)

