Jumoney (JUM) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00176155 $ 0.00176155 $ 0.00176155 24 timer lav $ 0.00231083 $ 0.00231083 $ 0.00231083 24 timer høy 24 timer lav $ 0.00176155$ 0.00176155 $ 0.00176155 24 timer høy $ 0.00231083$ 0.00231083 $ 0.00231083 All Time High $ 0.01099559$ 0.01099559 $ 0.01099559 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -2.01% Prisendring (1D) +14.22% Prisendring (7D) +8.68% Prisendring (7D) +8.68%

Jumoney (JUM) sanntidsprisen er $0.00219082. I løpet av de siste 24 timene har JUM blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00176155 og et toppnivå på $ 0.00231083, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til JUM er $ 0.01099559, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har JUM endret seg med -2.01% i løpet av den siste timen, +14.22% over 24 timer og +8.68% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Jumoney (JUM) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Volum (24 timer) $ 19.51K$ 19.51K $ 19.51K Fullt utvannet markedsverdi $ 10.97M$ 10.97M $ 10.97M Opplagsforsyning 0.00 0.00 0.00 Total forsyning 5,000,000,000.0 5,000,000,000.0 5,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Jumoney er $ 0.00, med et 24-timers handelsvolum på $ 19.51K. Den sirkulerende forsyningen på JUM er 0.00, med en total tilgang på 5000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 10.97M.